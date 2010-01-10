Тимошенко обіцяє продовжити виплати за вкладами Ощадбанку СРСР

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє після виборів Президента продовжити виплату заощаджень вкладникам Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора ввечері під час ефіру на ТК "Візит" у Кременчуці Полтавської області.

"Ми зареєстрували всіх вкладників. Почали повертати по 1 тис. грн. Майже семи мільйонам чоловік повернули. Потім політики в парламенті зрозуміли, що авторитет прем`єр-міністра зростає, і нам у парламенті все заблокували», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що «двом мільйонам чоловік ми ще зобов`язані повернути тисячу».

«Після виборів ми продовжимо далі виплачувати ці кошти. Я перший прем`єр-міністр, хто почав це робити, і доведу це до завершення", - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, криза в країні зменшується, і кошти на виплату вкладів можна буде знайти.