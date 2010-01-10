Тимошенко: пропонує Януковичу не ховатися за Ганною Герман

Кандидат в Президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запрошує головного свого конкурента на виборах, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на теледебати 15 січня - в останній за законодавством день передвиборчої агітації.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі “5-го каналу” в неділю.

"У ЯНУКОВИЧА є час на "Інтері". Мене запросили на ICTV на прямий ефір. Я хочу зараз звернутися до ЯНУКОВИЧА. Я пропоную – або на Інтері, або на ICTV – провести прямі, чесні дебати, так як це передбачено в усіх демократичних країнах світу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, при визначенні своїх симпатій люди мусять бачити дискусію двох кандидатів. "Люди мусять оцінювати рівень підходу до розвитку стратегії держави, до важких запитань – як кожен відповідає. Я вважаю, що буде чесно і сміливо з боку ЯНУКОВИЧА дати мені позитивну відповідь щодо проведення дебатів в останній день агітації – це 15 січня. Я готова прийти на будь-який канал до ЯНУКОВИЧА в гості", - заявила прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала В.ЯНУКОВИЧА не бути боягузом, прийняти її запрошення на дебати, а не ховатися "за спини Ганни ГЕРМАН та інших славних бійців його команди".