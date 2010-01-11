Політолог каже, що Тимошенко може влаштувати революцію

08:20, 11 січня 2010
Політика
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Наступні президентські вибори дуже важливі для України, яка має нарешті визначитися в геополітичному, економічному плані і щодо політичної системи, яка необхідна державі. Таку думку в інтерв’ю Радіо Свободависловив відомий німецький політолог, експерт Ради із зовнішньої політики Німеччини Александр Рар. 

Щодо небезпек, які можуть очікувати Україну після виборів, політолог висловився наступним чином: "Мій прогноз може бути досить сумним. Якщо в другому турі переможе Віктор Янукович, а якщо він переможе, то з незначною перевагою, то Юлія Тимошенко влаштує своєрідну революцію й оголосить Україну парламентcькою республікою, спробує змусити Януковича стати не більше ніж англійською королевою. Це призведе до нової політичної кризи в країні. Я сподіваюся, що цього не буде, але така небезпека існує".

За словами Александра Рара, існує третє, так зване «золоте» місце. "Якщо, наприклад, Арсеній Яценюк чи Сергій Тігіпко завоюють сильне третє місце, я наголошую – сильне, і зможуть серйозно вплинути на успіх Тимошенко чи Януковича, то це серйозно змінить політичну систему України. Буде коаліція кількох політичних сил, що керуватиме Україною після другого туру".

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