Якщо явка на Донбасі перевищить 70%, Януковичу закинуть фальсифікації?

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає, що найбільш яскравим показником рівня фальсифікації результатів президентських виборів на Донбасі буде явка виборців.

«Для Донбасу, як і для всієї України, відсоток явки буде відносно невисоким – на рівні 70%. У разі, якщо явка посилюватиметься, можна упевнено говорити про реалізацію маніпуляційних технологій», - говориться в коментарі В.БАЛИ, переданому УНІАН прес-службою АМС.

При цьому В.БАЛА вважає, що позиції кандидата на пост Президента України, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на Донбасі «похитнулися». У зв`язку з цим експерт прогнозує, що команда В.ЯНУКОВИЧА «головний акцент на майбутніх виборах на Донбасі робитиме в першу чергу на маніпуляційних технологіях під час організації процесу волевиявлення».

«Партія регіонів вже не може покладатися тільки на свою популярність і впливовість в регіоні. Зараз, коли позиції В.ЯНУКОВИЧА на Донбасі похитнулися, ставка його команди робитиметься на маніпуляції і фальсифікації. Сьогодні вже відомо про те, що головним механізмом досягнення необхідного результату будуть маніпуляційні технології при організації волевиявлення вдома», - зазначив директор АМС.

Як повідомляв УНІАН, фракція Блоку Юлії Тимошенко ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради України 13 січня для ухвалення законопроекту про заборону голосувати вдома без документального підтвердження. Як говориться в заяві фракції, «підконтрольна Партії регіонів більшість в Центральній виборчій комісії 4 січня цього року ухвалила рішення про порядок голосування вдома і внесення виборців до списків для голосування в день виборів, що суперечить демократичним нормам проведення виборів. Таким чином, наближені до Партії регіонів члени ЦВК фактично відкрили необмежені можливості для застосування масових фальсифікацій під час виборів Президента України».