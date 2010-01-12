Завтра - позачергове засідання Верховної Ради

У середу, 13 січня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради Україн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, у Верховній Раді зареєстрована ініціатива 163 народних депутатів від Партії регіонів та 151 народного депутата від БЮТ, яка співвідноситься з вимогами частини другої статті 83 Конституції України щодо проведення позачергового пленарного засідання ВР.

У зв`язку з цим голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомляє, що позачергове пленарне засідання розпочнеться 13 січня о 10-й годині.