Завтра - позачергове засідання Верховної Ради
12:00, 12 січня 2010Політика
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Подвійна ініціатива
|Володимир Литвин
Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, у Верховній Раді зареєстрована ініціатива 163 народних депутатів від Партії регіонів та 151 народного депутата від БЮТ, яка співвідноситься з вимогами частини другої статті 83 Конституції України щодо проведення позачергового пленарного засідання ВР.
У зв`язку з цим голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомляє, що позачергове пленарне засідання розпочнеться 13 січня о 10-й годині.
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