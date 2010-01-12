У БЮТ знайшли спосіб обламати регіоналам «радість на грані істерики»

Фракція Блоку Юлії Тимошенко ініціює скликання позачергової сесії Верховної Ради України на 14 січня цього року.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, фракція БЮТ ініціювала позачергове скликання на 13 січня з єдиним питанням у порядку денному: прийняття законопроекту, який би унеможливив застосування масових фальсифікацій. «Однак, - як зауважив А.КОЖЕМ’ЯКІН - Партія регіонів продемонструвала надзвичайну спритність і першими зареєструвала постанову про скликання позачергової сесії 13 січня».

«Для кожної тверезомислячої людини є зрозумілим, – зауважив А.КОЖЕМ’ЯКІН, – що позачергове засідання, яке скликала ПР – це фарс і дармове виборче шоу. Адже до порядку денного було внесено понад 70 питань, які не є актуальними і які не можна вирішити протягом одного дня».

«Злорадство окремих представників Партії регіонів з приводу того, що вони першими скликали позачергове засідання на 13 січня цілком очевидне, вони вважають, що їм вдалося заблокувати прийняття закону, який би заборонив Партії регіонів фальсифікувати вибори. Тому окремі “регіонами” не можуть приховати своєї радості на грані істерики», - вважає народний депутат.

А.КОЖЕМ’ЯКІН переконаний, що “за комедією, яку розіграла Партія регіонів і тією спритністю, з якою вони зібрали підписи для проведення позачергового засідання 13 січня, ховається панічний страх. В Партії регіонів чудово розуміють, що якщо Верховна Рада прийме законопроект, ініційований нашою фракцією, то всі їхні плани і ретельно вибудувані схеми масових фальсифікації виборів розсиплються, як картковий будиночок”.

«Я хочу заспокоїти представників з Партії регіонів, хто вже святкує «велику перемогу». Наша фракція візьме участь у засіданні парламенту 13 січня. Водночас, фракція БЮТ вже ініціювала скликання позачергової сесії на четвер 14 січня. І в цей день буде розглянуто законопроект, який буде чітко регламентувати процедуру голосування виїзними скриньками і внесення виборців до виборчих списків», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України.

За даними прес-служби парламенту, у Верховній Раді зареєстрована ініціатива 163 народних депутатів від Партії регіонів та 151 народного депутата від БЮТ, яка співвідноситься з вимогами частини другої статті 83 Конституції України щодо проведення позачергового пленарного засідання ВР.