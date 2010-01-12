Противсіх не хоче пускати колишніх міністрів та президентів до влади

Сьогодні у Києві пройшов з’їзд прихильників кандидата на пост Президента України Василя ПРОТИВСІХ.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники з’їзду одноголосно підтримали офіційне створення всеукраїнського Об’єднання протестних сил «ПРОТИ ВСІХ!». До нього увійшли усі виборці, які налаштовані проти повернення у владу політичних сил та лідерів, які уже протягом 18-ти років займаються свідомим нищенням країни.

Як зазначив під час виступу В.ПРОТИВСІХ, «нас з кожним днем стає все більше і більше по всій Україні».

Він наголосив, що «руху ПРОТИВСІХ» лише кілька місяців, але в майбутньому цей рух стане потужною силою в Україні».

Крім того, кандидат у президенти закликав парламентські фракції проголосувати за скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300.

Також, вважає В.ПРОТИВСІХ, в Україні треба ввести заборону для колишніх міністрів та президентів на балотування до Верховної Ради.

В.ПРОТИВСІХ вкотре пообіцяв, що в разі його перемоги на виборах Президента до 30% державних посад буде віддано молоді.

Також він наголосив: «Де усі ці «Я» та «Ю» були раніше? Чому не зробили цього за 18 років?». В.ПРОТИВСІХ зазначив, що інші кандидати йдуть на вибори під гаслом боротьби з корупцією, тоді як самі якраз і дозволяють їй розвиватися на всіх рівнях влади, бо реальної боротьби з хабарництвом не вели і вести не збираються.

«Я у своїй програмі записав рецепт – скоротити вдвічі чисельність державного апарату… Крім того, ставши Президентом України, я доб’юся, щоб чиновники, політики і навіть Президент могли повертатися у владу не раніше, ніж через 10 років. Тим, хто 18 років тільки грабував та нищив країну - не місце у владі! Щоб не звикали жирувати на багатствах, які належать людям», - заявив В.ПРОТИВСІХ.

Він підкреслив, що нинішня влада використовує людей, як інструмент: «Якщо переможе ЯНУКОВИЧ – прихильники ТИМОШЕНКО виведуть усіх на Майдан, якщо переможе ТИМОШЕНКО - приїдуть «донецькі». Нас знову хочуть стравити, щоб пішов брат на брата». Проте учасники молодіжного крила об’єднання «ПРОТИ ВСІХ!» уже розпочали створення народних дружин, які слідкуватимуть за порядком під час виборів 17 січня. У випадку, якщо прихильники ЯНУКОВИЧА або ТИМОШЕНКО виводитимуть на вулицю людей, дружини запобігатимуть безладам та кровопролиттю».

На запитання журналістів, де саме кандидат у президенти буде голосувати у день президентських виборів, В.ПРОТИВСІХ відповів, що ще не визначився, у Києві чи в Івано-Франківську.