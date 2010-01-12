Ющенко збирається розпочати переговори про єдиного кандидата

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір сьогодні розпочати офіційні переговори щодо єдиного кандидата від демократичних сил на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО сказав, що він буде сьогодні буквально після закінчення прес-конференції проводити консультації з цього питання. Він додав, що це будуть перші офіційні консультації щодо підтримки єдиного кандидата від демократичних сил. За словами Президента, про результати цих консультацій він поінформує громадськість пізніше.