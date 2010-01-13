Луценко розповів про масові факти підкупу виборців

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про виявлення масових фактів підкупу виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«За останні дні минулого року і початок цього року ми отримали лавину повідомлень про фальсифікації на користь кандидата у Президенти ЯНУКОВИЧА Віктора Федоровича. У першу чергу, мова йде про підкуп виборців», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, підкуп виборців є масовим явищем. «Непоодинокі пропозиції від 50 до 500 гривень з відбиранням паспортних даних та пропозиціями голосувати за ЯНУКОВИЧА були зафіксовані в Тернопільській, Львівській, Волинській та Житомирській областях, а також у м. Київ», - повідомив він.

Зокрема, міністр навів приклад, коли у Києві, в Будинку культури «Дарниця», у приміщенні, яке орендував депутат від Партії регіонів Олександр СУПРУНЕНКО, виборців запросили на святковий новорічний концерт, після якого були роздані продуктові набори, в які входили цукерки, гречка та консерви.

Ю.ЛУЦЕНКО також продемонстрував один з таких подарунків на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Відбувалося це за запрошенням кандидата у Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА, зал був орендований депутатом Партії регіонів. Взамін за це громадянам нав’язували ідею голосувати за кандидата у Президенти ЯНУКОВИЧА», - додав він.

За словами міністра, за цим фактом складено протокол, до якого надані покази одного з волонтерів, який роздавав такі подарунки і який представляє Блок Леоніда Черновецького.

«Згідно з національним законодавством, такі факти кваліфікуються як порушення виборчого процесу і за це організаторам процесу світить до п’яти років позбавлення волі», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр внутрішніх справ також звернувся до громадян України з проханням невідкладно повідомляти у найближчі органи внутрішніх справ усі факти про спроби підкупу виборців. «Окремо звертаюся до киян: от такі пакети в результаті приводять до панування в місті організованого політичного угруповання пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який зараз зробив ставку на іншого кандидата у Президенти, і ціною такого може бути, наприклад: вартість цього набору становить близько 25 грн., а от вартість актів КРУ, виявлених розкрадань у системі медичного забезпечення в столиці тільки по одному акту – 86 млн. Це одна із складових, чим аукається політична неперебірливість громадян, які потім отримують масове розкрадання бюджетних коштів», - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО.