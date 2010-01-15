Януковичу порадили «розкрити клешні і відбиватися»

Віктор Янукович іноді читає гороскопи.

Про це він заявив в ефірі каналу "1+1".

"Так, як і всі. Інколи є бажання почитати, хоча й розумію, що всі ми ходимо під Богом", - сказав він на питання журналістів, як він ставиться до гороскопів.

На початку програми канал показав сюжет з гороскопом Януковича. "Одразу скажу, що я це не замовляв", - зауважив лідер ПР.

Гороскоп був досить комплементарним. Астрологи пообіцяли Януковичу, який народився в рік Тигра, "вкрай напружений січень".

"Всім котячим, а особливо тиграм астрологи пророкують велике полювання. Він буде захищений від підступів ворогів і недоброзичливців. 2010 - рік отримання небачених досі сили і мудрості", - йшлося в матеріалі.

А ще Януковичу порадили "розкрити як Раку клешні і відбиватися".

На питання, чим він відрізняється від Юлії Тимошенко, Янукович сказав: "Не люблю багато говорити".

"Тимошенко, коли працює, шукає винних у невдачі, а я намагався досягати результату. Тимошенко багато говорить, і часто це не співпадає з її справами. Я не люблю багато говорити і для мене принципово, щоб все виконувалось", - додав він.

Українська правда