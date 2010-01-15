Команда Пугачової збирається з духом, щоб сказати їй неприємну річ

Телеканал "Інтер" у вівторок, 13 січня, відмінив повторний показ "Різдвяних зустрічей" Алли ПУГАЧОВОЇ.

Замість нього в ефірі транслювався серіал "Танго з ангелом".

Як повідомила газеті "Левый берег" продюсер "Різдвяних зустрічей" Валентина БАСОВСЬКА, організатори здивовані таким рішенням. За її словами, телеканал не попередив їх про це.

"У нас є зобов`язання перед артистами, які виступали на концерті безплатно. Концерт планували показати двічі по "Інтеру" і по телеканалу "Росія". Дивно, що по РТР повторний показ вийшов, а по "Інтеру" - ні", - сказала В.БАСОВСЬКА.

Відповідаючи на питання про подальші дії організаторів "Різдвяних зустрічей", В.БАСОВСЬКА сказала: "Збираємося духом, щоб сказати про це ПУГАЧОВІЙ. Вона багато вклала в цей проект сил і здоров`я".

Нагадаємо, після 10-річної перерви А.ПУГАЧОВА вирішила відновити "Різдвяні зустрічі" і провести їх вперше за межами Росії. Зйомки в Києві відбулися наприкінці грудня 2009 року. Незабаром співачка GALLINA зажадала вирізати із запису свій виступ, оскільки, на її думку, концерт мав характер агітації за прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, яка була присутня на концерті й двічі піднімалася на сцену. Перша трансляція "Зустрічей" відбулася на телеканалі "Інтер" 7 січня.

"Інтер" поки що не коментує ситуацію.