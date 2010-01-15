Яценюк: у нас, на відміну від Януковича і Тимошенко, є час

Кандидат на пост Президента України, лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК закликав своїх прихильників і активістів партії захистити свій вибір 17 січня 2010 року. Про це він сказав під час телемосту з активом обласних організацій партії .

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮК, він підкреслив, що «Фронт змін» - єдина сила, крім Блоку Юлії ТИМОШЕНКО та Партії регіонів ЯНУКОВИЧА, яка має структури в усіх регіонах, яка повністю змогла забезпечити персональний склад усіх виборчих комісій і спостерігачів, яка провела цю виборчу кампанію «на ідеології, на змісті, на доведенні позиції, а не на роликах, мультфільмах, політичній брехні і різного роду політичних технологіях».

А.ЯЦЕНЮК переконаний в перемозі. “Я переконаний у тому, що альтернативи в Україні не існує”. За його словами, завдання партійців остаточно переконати кожного українця, що “це їхній вибір, їхнє майбутнє, майбутнє їхніх дітей і батьків”. “Це - майбутнє країни в цілому. І воно знаходиться в їхніх руках – це виборчий бюлетень під № 18», - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що під час передвиборчої кампанії з ним велася жорстка боротьба “ на шпальтах газет, через журналістів і на телевізійних екранах”. За його словами, “на виборчих дільницях політична боротьба буде ще жорсткішою”. Він усвідомлює, що на “всіх виборчих дільницях з нами будуть боротися, адже у них неймовірні ресурси, неймовірні гроші”. “І я готую вас до того, щоб ви проявили не тільки свою політичну позицію, але й політичну волю до того, щоб захистити результат!»- сказав він, звертаючись до партійців.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «проти нас – дві антидержавні сили: ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ”.” І вони будуть робити все для того, щоб максимально утриматися при владі”- додав він. При цьому не виключив, що “рівно після виборів ці дві антидержавні сили сформують один антидержавний пул”. “Але ми не повинні цього допустити і вони чудово розуміють, що вихід у другий тур ЯЦЕНЮКА - чи то проти ТИМОШЕНКО, чи то проти ЯНУКОВИЧА - означає беззаперечний програш як одного, так і іншого», - заявив лідер «Фронту змін». Він зазначив, що «наше завдання – вийти в другий тур, виграти цю кампанію”. “І наше завдання – щоби українська держава виграла», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК, звертаючись до своїх прихильників і активістів, зазначив, що буде складний процес. «Але це - тест для кожного з вас. Все, що я міг зробити, - я зробив. Можливо, щось можна було зробити краще, більше, але це перша наша виборча кампанія”- сказав він. А.ЯЦЕНЮК зазначив: “Я хочу, щоб ми на цьому старті не забарилися і одразу почали виграшну стаєрську дистанцію. Ми не спринтери, ми – стаєри”. За його словами, для того, щоб країну змінити “треба не рік, не два і не п`ять, треба десятиліття”. “У нас, на відміну і від ТИМОШЕНКО, і від ЯНУКОВИЧА є цей час. І ми це зробимо!»-додав лідер “Фронту змін”.