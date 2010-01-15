У Яценюка є дані, що проти нього працюють вже три штаби

Кандидат на пост Президента України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що його спостерігачі і представники на виборчих дільницях знатимуть про зміст виборчого протоколу за 30 секунд після його підписання.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам після телемосту з активами регіональних організацій «Фронту змін», повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Він підкреслив, що повністю готовий до виборчого процесу. «Я переконаний у позитивному результаті. Усі налаштовані на перемогу. Не просто на перемогу Президента ЯЦЕНЮКА, а на перемогу країни» -наголосив кандидат.

А.ЯЦЕНЮК заявив: «У нас дуже чітко налаштована система». За його словами, практично 90% усіх його довірених осіб - юристи. При цьому кандидат у президенти додав, що “коли ухвалював це рішення півроку тому, то чудово розумів, з ким воюю і хто з іншого боку - абсолютно безпринципні люди, які контролюють все, у тому числі й судову гілку влади”. За його словами, тому «ти можеш протиставити тільки одне: фахового юриста і твою законну позицію».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, по кожному факту фальсифікацій, який зможуть зафіксувати його спостерігачі, він буде судитися. «Будуть звернення до правоохоронних органів і буде відбуватися судовий розгляд справи по будь-яких спробах фальсифікувати результати виборів», - сказав він.

Також А.ЯЦЕНЮК повідомив, що у четвер «Фронт змін» протестував систему паралельного підрахунку голосів. За його словами, результат виборів буде відомий практично у режимі реального часу. «Буквально через 30 секунд після підписання протоколу я буду знати інформацію з приводу того, що відображено в протоколах», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що така система необхідна для того, щоб попередити фальсифікації із заповненими протоколами. «У нас як відбувається на виборчих дільницях? Один протокол підписали, а зовсім інший протокол доїхав до окружної виборчої комісії. Це - основна модель фальсифікації», - пояснив він.

Кандидат у президенти визнав, що «є певні технічні складнощі». Водночас він зазначив, що лише три кандидати “мають повноцінні штаби і повноцінних членів виборчих комісій і спостерігачів: це ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ і ЯЦЕНЮК”. За його словами, це ті три кандидати, “які реально змагаються за перше місце”. “Боротьба складна, але правда, сила і перемога – на нашому боці», - заявив лідер “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що на виборах очікує на результат, який дає можливість вийти у другий тур. При цьому він зазначив, що фальсифікації коливатимуться у межах 3-5%.

«Коли проти мене працюють два, а вже сьогодні з`явилася інформація, що три політичні штаби, щоб максимально відібрати результат у ЯЦЕНЮКА, найважливіше – це зберегти те, що ти можеш зберегти”, - заявив він і додав, що “такі правила політичної війни”. «Треба перемагати в цій війні», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.