Міліція виявила підкуп виборців горілкою та насінням кукурудзи

В одному з сіл Чорнобаївського району Черкаської області дільничний інспектор міліції задокументував протиправні дії члена виборчої комісії, який пропонував селянам гроші та горілчані напої за те, щоб ті віддали свої голоси за певного кандидата.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник Головного управлінні МВС в Черкаській області Микола ЛУШПІЄНКО, додавши, що зібрані матеріали передано до прокуратури Черкаської області.

Крім того, за даними М.ЛУШПІЄНКА, в Золотоніському районі працівниками міліції задокументовано факт, коли голова сільської ради замість обладнаної для голосування дільниці надала приміщенні магазину своєї куми. Проти обох жінок порушено кримінальну справу за ст.364 Кримінального кодексу «Зловживання владою або службовим становищем».

Також порушено кримінальну справу за ст. 366 КК України «Службова недбалість» проти голови ще однієї сільради Золотоніському районі, яка надала напіврозвалене без світла, опалення та дверей приміщення бібліотеки під розташування виборчої дільниці.

В Тальнівському районі Черкаської області працівники міліції встановили осіб, які скуповували голоси місцевих виборців за 0,5 кг елітного насіння кукурудзи. Встановлено 20 фактів такого продажу голосів.

В Христинівському районі Черкаської області секретар сільради власноруч написала 15 заяв для голосування на дому, але чомусь лишила їх ще без підпису. Працівники міліції наразі встановлюють, чому ця посадова особа вирішила заготувати до виборів ці заяви-близнюки.

По всіх фактах порушення виборчого законодавства проводиться ретельне розслідування, зібрані працівниками міліції матеріали передано до прокуратури Черкаської області, сказав М.ЛУШПІЄНКО.