Звернення Президента України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців при обранні глави держави зробити вибір на користь українських, демократичних та європейських цінностей.

Про це йдеться в його зверненні до українського народу у зв’язку з черговими виборами Президента.

За словами В.ЮЩЕНКА, 17 січня може стати днем, “коли країну штовхнуть у зворотному напрямку”.

Звертаючись до співгромадян, Президент наголосив, що “17 січня ви обираєте свою долю. Ви обираєте цінності. Власні цінності. Від вас залежить історичне рішення. Це треба усвідомити”.

Глава держави вважає, що на вагах, зокрема, життєво небезпечні ризики, які набувають для України критичної ваги.

Йдеться, за словами В.ЮЩЕНКА, про загрозу енергетичної залежності та втрати власності на газотранспортну систему, що призведе до втрати економічної незалежності; про боргову яму у десятки мільярдів доларів кредитної залежності; про погрози цілісності і суверенітету держави; про намір переглянути і відкласти європейський курс України; про денаціоналізацію і деукраїнізацію народу.

“Одне рішення може змінити все. Ризики – реальні і небезпечні. Але ми здатні їх подолати”, - сказав Президент, підкресливши, що доказом цього є те, що надбав український народ за останні п’ять років.

На думку В.ЮЩЕНКА, “те, що ми стали на правдиву дорогу, хоч і робимо помилки, ще більше спровокувало загрози Україні”. Водночас він запевнив, що як глава держави зробив і робить усе, щоб мінімізувати їх, а надалі - ліквідувати їх.

“Саме тому 17 січня 2010 року для нас з вами є особливим днем спільної відповідальності”, - підкреслив глава держави.

При цьому він звернув увагу, що особлива відповідальність лягає на тих співвітчизників, які будуть забезпечувати достовірне волевиявлення людей і порядок на виборах.

У зв’язку з цим Президент попросив усіх членів виборчих комісій сумлінно виконувати свої обов’язки, не йти на порушення закону і не ризикувати ані власною свободою, ані Україною.

Також В.ЮЩЕНКО закликав суддів, які відіграватимуть на виборах виняткову роль, не піддатися жодному політичному впливу. “Від ваших справедливих рішень може залежати надія на нормальне життя мільйонів людей. Будьте з рідною країною. Будьте вірними лише і виключно Закону”, - попросив він.

Звернувся глава держави і до представників правоохоронних органів, нагадавши їм, що вони присягали не партіям, не політикам, не чиновникам, а Україні і народові.

“Ваш обов’язок – захистити вибір громадян і гарантувати законність і порядок на виборах”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Окремо Президент звернувся до киян, підкресливши, що Київ є столицею нашого європейського вибору і за цим вибором йтиме вся наша країна.

“У вирішальні часи столиця будь-якої країни стає центром історичних рішень. Місія столиці - це місія толерантності, взаємоповаги, мудрого ставлення до будь-яких законних виявів громадянської позиції”, - зазначив він.

“Я вірю у підтвердження цінностей демократії, нашої національної і європейської мети 17 січня 2010 року. Я вірю у перемогу української свободи, нашої надії, мрії, доброго майбутнього нашої держави”, - наголосив Президент у зверненні до українського народу.