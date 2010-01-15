Тимошенко про Януковича, Європу, Андрія Первозванного та українців

Кандидат на пост Президента, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що перемога лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах може призвести до міжнародної ізоляції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у зверненні до українського народу.

"Україна сьогодні має 18 кандидатів у Президенти, але шляхів всього два: один – це довічне панування олігархічних кланів та криміналітету, міжнародна ізоляція і як наслідок - втрата вистражданої незалежності та всього нашого українського, це згортання демократичного розвитку та економічних реформ, кінець справедливості. Ви так само, як і я, прекрасно знаєте, який кандидат уособлює цей шлях", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем’єр вважає, що 17 січня громадяни України можуть обрати інший шлях розвитку країни. "Це суверенна, демократична, сильна і справедлива Україна, в якій кожен з вас знайде своє просте людське щастя. Шлях ствердження волі, шлях до сім’ї європейських народів, на який ми стали, обравши свободу і незалежність", - пояснила вона.

"Вибір між цими двома шляхами на лезі бритви. Мобілізуйте свої сили та можливості, захистить нашу молоду державу. Колись Андрій Первозванний сказав про нашу країну, що тут народиться великий народ і прийде на цю землю благодать Божія. В наших силах зробити так, щоб ці часи настали саме зараз. Щоб закінчилась доба темноти, безпросвітності, ганьби та лихоліття. Я впевнена: новий шлях України починається. Я закликаю всіх, хто вірить та бореться об`єднатися, бо це і є сама перемога", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, саме 17 січня українці є єдиними повноправними володарями в країні. "Треба правильно та доленосно цим правом скористатися, не дозволити себе обманути, залякати або підкупити, стати інтелектуальнішим за весь їх легіон та згуртованими вірою, силою духу, любові, а не грошей. Я хочу, щоб вам це вдалося. Я хочу покласти край усьому беззаконню, аморальності, несправедливості та підлості. Хочу нарешті навести порядок, встановити справедливість в країні раз і назавжди. Я хочу, щоб новий лідер нації служив вам вірою і правдою сам та примусив це зробити інших", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.