Янукович: Тимошенко буде ефективним лідером опозиції

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що після виборів глави держави прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО «ласкаво попросять повернутися в опозицію».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Місце опозиціонерки для неї (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) є природнім. Я гадаю, що вона буде ефективним лідером опозиції, і вона не буде давати владі спокійно жити», - сказав політик.

На уточнююче запитання, за яких умов Ю.ТИМОШЕНКО з поста прем’єр-міністра може піти в опозицію за президентства В.ЯНУКОВИЧА, кандидат на пост глави держави зауважив, що «її попросять, ласкаво попросять».

«Юлію Володимирівну виноситимуть разом із кріслом», - сказав далі В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що «це відбудеться незалежно від того, що вона хоче або не хоче, незалежно від її примх».

«Хоча примхи жінку прикрашають, але не в цьому випадку», - зазначив політик.

Він також уточнив, що такий розвиток подій визначатиме парламент. «Моя позиція буде врахована, насамперед, депутатами фракції Партії регіонів. І упевнений, що є два шляхи: або буде переформатована коаліція, або у травні місяці будуть дострокові парламентські вибори», - заявив він.

На переконання політика, «якщо у депутатів вистачить мудрості, політичної волі створити коаліцію і уряд – звичайно, я підтримую цей варіант».

«Він буде більш привабливим з позиції нинішнього періоду часу – ми все ж таки перебуваємо у кризі. І руйнації, які ми отримаємо після цього уряду, - їх необхідно буде ще відновлювати. Тому перший варіант є більш привабливим», - виклав свою позицію В.ЯНУКОВИЧ.