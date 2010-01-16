Порушено кримінальну справу про виключення Гриценка з бюлетеня (фото)

Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу за фактом незаконного виключення із виборчого бюлетеня прізвища голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, А.ГРИЦЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Центральної виборчої комісії з вимогою втрутитися у ситуацію щодо “застосуванням проти нього брудних політичних технологій на Сумщині”.

Як повідомляється, представники А.ГРИЦЕНКА останніми днями виявили чималу кількість виборчих бюлетенів, в яких напроти прізвища цього кандидата стоїть штамп “вибув”.

Так, 15 січня близько першої години ночі у 163-му територіальному окрузі (Сумська область, м. Ромни) на виборчих дільницях № 175, 199 та 200 були знайдені 3,5 тис. бюлетенів з позначкою: “ГРИЦЕНКО “вибув”.

Сьогодні довірені особи політика виявили 692 бюлетені з ідентичним штампом у 164-му територіальному виборчому окрузі на дільниці № 26 (Сумська область, м. Охтирка).

Також партія зіпсованих бюлетенів була зафіксована на дільниці № 2 по виборчому округу № 159, що також на Сумщині.

Останнє на цей час повідомлення про підроблені бюлетені надійшло з дільниць № 132 та 141 територіального виборчого округу № 162 (Сумська область, м. Путивль).

Наразі, довірені особи А.ГРИЦЕНКА з’ясовують кількість бюлетенів зі штампом “вибув” стосовно цього політика.