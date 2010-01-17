Турчинов коментує екзит-поли: це не той результат, на який ми розраховували

В БЮТ заявляють, що результати екзит-полів за підсумками першого туру виборів Президента не відповідають очікуванням цієї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в штабі БЮТ заявив керівник виборчого штабу БЮТ, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

«Це не той результат, на який ми розраховували. В той же час я розраховую, що результат, який буде підраховуватися на дільницях, буде іншим», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що дані декількох екзит-полів різні, і найбільше відповідають дійсності дані Національного екзит-полу, який неодноразово виправдовував себе і згідно з яким різниця між рейтингом Віктора ЯНУКОВИЧА та Юлії ТИМОШЕНКО становить близько 4%.

О.ТУРЧИНОВ такий результат пояснив тим, що демократичні сили не підтримали найбільш сильного кандидата на посаду Президента – Юлію ТИМОШЕНКО. «Це призвело до того, що залишається незначний розрив у результаті, і поки що за цими підрахунками на незначний відсоток іде попереду пан В.ЯНУКОВИЧ», - сказав він.

В той же час О.ТУРЧИНОВ висловив переконання, що під час другого туру виборів зі значним розривом переможе Ю.ТИМОШЕНКО. «Перемога буде впевнена, яка не може підлягати жодному сумніву», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного екзит-полу, Віктор ЯНУКОВИЧ отримав на виборах Президента України 31,5% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО - 27,2%.

Згідно з результатами екзит-полу, організованим телеканалом ICTV, В.ЯНУКОВИЧ набрав 35,06% голосів, Ю.ТИМОШЕНКО - 25,72%.

Згідно з результатами екзит-полу, організованого телеканалом “Інтер”, за В.ЯНУКОВИЧА свої голоси віддали 36,6% виборців, за Ю.ТИМОШЕНКО – понад 25%.