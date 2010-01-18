Опрацьовано 12,83% протоколів: розрив між лідерами тримається

За результатами опрацювання 12,83% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента лідирує Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.

За результатами опрацювання 12,83% протоколів, В.ЯНУКОВИЧ набрав 38,83% голосів виборців.

На другому місці Юлія ТИМОШЕНКО – 24,42%, на третьому – Сергій ТІГІПКО – 11,76%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,45%, на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО – 4,47%.

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,79%), Володимир ЛИТВИН (2,56%), Олег ТЯГНИБОК (1,2%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,04%), Олександр МОРОЗ (0,46%). Не підтримали жодного кандидата - 2,14% виборців.

Ці дані за результатами опрацювання 1927100 бюлетеня.