За кого віддали свої голоси українці у Великобританії

Більшість українців, що голосували на виборах Президента України у Великобританії, віддали свої голоси за нинішнього прем`єра Юлію ТИМОШЕНКО - 145 чоловік (24,33%).

Про це повідомили РІА «Новости» представники виборчих дільниць.

На території Великобританії працювали дві виборчі дільниці - при посольстві України в Лондоні і при генконсульстві в Единбурзі. В цілому на двох дільницях проголосувало 596 чоловік.

За підсумками обробки всіх бюлетенів, на другому місці нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО - 128 чоловік (21,48%), на третьому - екс-голова Нацбанку Сергій ТІГІПКО - 95 чоловік (15,94%). Лідер опозиційної Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ посідає четверте місце - 68 чоловік (11,41%).

За даними ЦВК України після обробки 19,99% протоколів, на виборах Президента України з 38,68% лідирує Віктор ЯНУКОВИЧ, слідом за ним іде Юлія ТИМОШЕНКО з 24,13%. С.ТІГІПКО – на третьому місці (12,13%). В.ЮЩЕНКО залишається на п`ятому місці з 4,58%.