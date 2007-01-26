КМДА: через відставку Черновецького зірвалася репетиція дитячих колективів

Представники політичної партії «ВО «Батьківщина» під приводом проведення зборів громадян вчинили сьогодні самозахоплення актової зали Будинку вчителя, зірвавши заплановану репетицію дитячих колективів. Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської міської адміністрації.

Прес-служба наголошує, що адміністрація Будинку вчителя заздалегідь двічі попередила голову Київської міської організації політичної партії «ВО «Батьківщина» Анатолія СЕМИНОГУ про неможливість проведення в актовій залі 26 січня з 10.00 до 12.00 зборів громадян, оскільки там триватиме репетиція Дитячого фестивалю творчості школярів Шевченківського району.

Незважаючи на це, зазначає прес-служба КМДА, вже о 8.00 через службовий вхід до вестибулю ввірвалося близько 300 осіб, які на зауваження працівників Будинку вчителя не реагували. О 10.00 неочікувані гості заполонили зал і зірвали репетицію дітей, які разом із керівниками гуртків змушені були залишити приміщення.

У коментарі прес-службі КМДА щодо цих подій начальник Головного управління освіти і науки Лілія ГРИНЕВИЧ висловила обурення втручанням політичних сил у навчально-виховний процес і дозвілля школярів Києва. Вона заявила про неприпустимість перенесення політичних конфліктів та ігор до установ системи освіти, що, за її словами, супроводжується залякуванням, шантажуванням дітей і педагогічних працівників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні за підтримки Блоку Юлії Тимошенко створена ініціативна група з проведення місцевого референдуму щодо недовіри Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та Київській міській раді V скликання, до складу якої 210 ввійшли осіб. Група була створена на зборах громадян, ініційованих БЮТ, в яких взяли участь 387 киян. Збори відбулися в київському Будинку вчителя.