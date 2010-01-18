Янукович вже збирається в дорогу

До другого туру виборів президентська кампанія кандидата на пост держави Віктора ЯНУКОВИЧА буде дуже насиченою поїздками усіма регіонами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ці тижні, які залишаються до другого туру, будуть дуже насичені поїздками по усіх регіонах України», - сказала Г.ГЕРМАН, відповідаючи на запитання журналістів стосовно особливостей і спрямованості виборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧА у період до другого туру.

Вона наголосила, що В.ЯНУКОВИЧ не віддає переваг і не робить різниці між регіонами, адже для нього однаково важливо почути і врахувати думки людей.

Зокрема, Г.ГЕРМАН повідомила, що вже завтра кандидат у президенти перебуватиме у Чернівцях, де візьме участь у відкритті побудованого за його сприяння басейну для дітей-сиріт, що вже є реальним втіленням передвиборчої програми.

Г.ГЕРМАН також висловила сподівання, що В.ЯНУКОВИЧ знайде можливість відвідати якнайбільше населених пунктів, зокрема, у західному регіоні України. “Це дуже важливо для нас, щоб не повторювати помилку Віктора ЮЩЕНКА, який був Президентом лише однієї частини України”, - додала вона.

Г.ГЕРМАН нагадала слова В.ЯНУКОВИЧА, який вірить: «Я і Львів – ми зрозуміємо один одного».