Янукович вже збирається в дорогу
Герман складає план
До другого туру виборів президентська кампанія кандидата на пост держави Віктора ЯНУКОВИЧА буде дуже насиченою поїздками усіма регіонами України.
|Ганна Герман
«Ці тижні, які залишаються до другого туру, будуть дуже насичені поїздками по усіх регіонах України», - сказала Г.ГЕРМАН, відповідаючи на запитання журналістів стосовно особливостей і спрямованості виборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧА у період до другого туру.
Вона наголосила, що В.ЯНУКОВИЧ не віддає переваг і не робить різниці між регіонами, адже для нього однаково важливо почути і врахувати думки людей.
Зокрема, Г.ГЕРМАН повідомила, що вже завтра кандидат у президенти перебуватиме у Чернівцях, де візьме участь у відкритті побудованого за його сприяння басейну для дітей-сиріт, що вже є реальним втіленням передвиборчої програми.
Г.ГЕРМАН також висловила сподівання, що В.ЯНУКОВИЧ знайде можливість відвідати якнайбільше населених пунктів, зокрема, у західному регіоні України. “Це дуже важливо для нас, щоб не повторювати помилку Віктора ЮЩЕНКА, який був Президентом лише однієї частини України”, - додала вона.
Г.ГЕРМАН нагадала слова В.ЯНУКОВИЧА, який вірить: «Я і Львів – ми зрозуміємо один одного».