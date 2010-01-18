Чим збирається зайнятися Яценюк

Кандидат на пост Президента України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що головним своїм завданням вважає формування в країні нової політичної еліти.

Про це він сказав сьогодні в ефірі телеканалу ICTV, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

«Так сталося, що сьогодні я не став Президентом. Але це означає, що я тільки почав цю дистанцію, став на цей шлях. Я вам гарантую: я цей шлях пройду, я його виграю – не для себе, для людей», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту Змін» заявив, що боротиметься за те, щоб політики Юлія ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧ залишилися в минулому.

Одним з головних завдань А.ЯЦЕНЮК вважає розбудову партії «Фронт Змін». «Без політичної партії нічого не буде. Може бути хороший ЯЦЕНЮК, він може мати десятки різного роду декларацій, бачень і гасел. Але найважливіше для мене завдання – нові люди, нова якість політичної еліти, яка здатна змінити країну», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що процес створення партії нового типу триває вже 10 місяців. «Її основна ідеологія – створення Української держави. Адже сьогодні Україна поки що – це країна, яка має територію, гімн, герб, прапор, населення, Президента, прем’єра. Але ми так і не відбулися як держава. Тому моя ідеологія – державницька», - пояснив він.

За його словами, потенційні члени партії «Фронт Змін» мають довести, що здатні взяти на себе відповідальність і можуть змінити країну, проходячи «Школу влади». В рамках цього проекту кандидати у члени партії «Фронт Змін» розробляють проекти змін у своїх територіальних громадах.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що в його партії немає осіб, відомих своєю участю в інших політичних проектах.

Лідер «Фронту Змін» впевнений, що нову політичну еліту не можна сформувати «за гроші». «Я не продав жодного місця у списку. Як тільки ти це зробиш, ти тоді нічим не відрізняєшся від ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА, всіх інших. Для мене політика – це не бізнес-проект, це ціль мого життя. Для мене політика – це спосіб, щоб Україна відбулася як держава, щоб через сотні років писали, що ця держава є, розвивається, рухається вперед завдяки тому, що з`явилися нові люди, з новим мисленням, баченням, ідеологією і, найважливіше, з відповідальністю», - заявив А.ЯЦЕНЮК.