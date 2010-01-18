Біля ЦВК - музика і танці, обійми і «обігрів»

Біля ЦВК - музика і танці. Прихильники Партіїх регіонів святкують перемогу свого кандидата у першому турі Президентських виборів.

На площі - понад 5 тисяч осіб. Працює польова кухня. Для декого закуска, схоже, знадобиться.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не заважає музика та шум працювати членам ЦВК, голова комісії Володимир ШАПОВАЛ зазначив, що влітку було б трохи незручно, оскільки стояла б спека і треба було б відчиняти вікна. А так, мовляв, можна терпіти...

Як повідомляв УНІАН, вранці, близько 9.00, на Броварському шосе в Києві, біля станції метро «Лісова» було припарковано близько 20 великих пасажирських автобусів із прихильниками Партії регіонів.

Дарина Терещенко

Фото Сергія Світлицького, УНІАН