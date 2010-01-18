Фельдман думає, що Тимошенко у Харкові перетягне 10% голосів

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що в першому турі президентських виборів у Харківській області проти кандидата на пост Президента, прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО боролися одночасно решта всіх кандидатів, місцевої влади і адміністративного ресурсу районних адміністрацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за його словами, конкуренти вели достатньо жорстку кампанію проти Ю.ТИМОШЕНКО.

«На виборчих дільниця Харківщини велася відкрита агітація за одного з кандидатів, за день до виборів робилися масові розсилки чорного піару. Були зафіксовані також численні факти фальсифікацій, наприклад – винесення бюлетенів за межі ділянок, видача бюлетенів стороннім особам, відмова у внесенні змін до списків прихильникам Ю.ТИМОШЕНКО, паспортні дані яких було спотворено», - цитує слова О.ФЕЛЬДМАНА його прес-служба.

Водночас, друге місце Сергія ТІГІПКА за результатами першого туру в області О.ФЕЛЬДМАН пояснює тим, що цьому кандидатові на пост Президента ніхто не заважав у проведенні виборчої кампанії – ні місцева влада, ні політичні конкуренти, а «велика частина «регіоналів» і представників президентської вертикалі на місцях надавали відкриту підтримку С.ТІГІПКУ».

Разом з тим, результати першого туру виборів на Харківщині О.ФЕЛЬДМАН назвав цілком прогнозованими: «Ми спочатку орієнтувалися в Харкові на створення наробку під другий тур виборів, на якому результат на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО має бути подвоєний. Можу з упевненістю сказати, що зі всіх кандидатів Ю.ТИМОШЕНКО вела найзмістовнішу і найкоректнішу виборчу кампанію в Харкові».

У другому турі, переконаний О.ФЕЛЬДМАН, «відбудеться перерозподіл близько 10% голосів на користь Ю.ТИМОШЕНКО, підвищиться явка наших виборців, багато чиновників перестануть вести «подвійну гру» і «підривну роботу».

Як повідомляв УНІАН, за попередніми підрахунками, сьогодні на 12.00 (оброблено 85,43% бюлетенів) у Харківській області лідерами президентських виборів є Віктор ЯНУКОВИЧ (52,3%), С.ТІГІПКО (17%) і Ю.ТИМОШЕНКО (10,1%).