Кременчуцький окружком влаштував сюрприз ЦВК

Центральна виборча комісія прийняла перший протокол з мокрою печаткою від окружної виборчої комісії № 148 у місті Кременчук Полтавської області.

Як передає кореспондент УНІАН, протокол був переданий ЦВК під час засідання комісії.

Згідно з переданим протоколом, в окрузі № 148 за кандидата у президенти Інну БОГОСЛОВСЬКУ проголосували 417 виборців, за Михайла БРОДСЬКОГО – 40, за Анатолія ГРИЦЕНКА – 1312, за Юрія КОСТЕНКА – 205, за Володимира ЛИТВИНА – 2367, за Олександра МОРОЗА – 226, за Олександра ПАБАТА – 338, за Василя ПРОТИВСІХ – 131, за Сергія РАТУШНЯКА – 61, за Олега РЯБОКОНЯ – 35, за Петра СИМОНЕНКА – 4393, за Людмилу СУПРУН – 68, за Юлію ТИМОШЕНКО – 28184, за Сергія ТІГІПКА – 17442, за Олега ТЯГНИБОКА – 1155, за Віктора ЮЩЕНКА – 2452, за Віктора ЯНУКОВИЧА – 35083, за Арсенія ЯЦЕНЮКА – 13127.

Не підтримали жодного кандидата – 3851.

Як зазначив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ, те, що ОВК № 148 привезе до комісії протокол, стало для ЦВК несподіванкою. Тому він зауважив, що надалі окружні комісії повинні попереджати комісію про те, що вони мають намір привезти до комісії протокол. «Для нас це було несподівано. Нас не попередили, зробили сюрприз», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Комісії передають протоколи до ЦВК у складі голови окружної виборчої комісії, заступника голови ОВК та секретаря. На даний час у засіданні ЦВК перерва до отримання комісією нових протоколів від окружних комісій.