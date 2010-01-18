Тимошенко вже знає причину вибуху у луганській лікарні

Вибух у луганській міській лікарні №7 стався через халатність під час транспортування кисневого балона.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Луганську заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після засідання спеціальної урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків вибуху.

Вона зазначила, що ця причина вибуху була встановлена під час засідання комісії.

«Вибух стався внаслідок недбалого ставлення під час транспортуванні балонів з киснем для реанімаційного відділення лікарні №7. Транспортування цих балонів здійснювали технічні співробітники. Причиною (вибуху) стала просто халатність і непрофесіоналізм під час транспортування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вибух стався сьогодні близько 9.00 у п`ятиповерховій будівлі луганської міської лікарні № 7 у відділенні реанімації. В результаті вибуху загинули троє людей.

На території лікарні працюють спецтехніка, рятувальники і психологи МНС, представники правоохоронних органів та інших екстрених служб.

З аварійної будівлі здійснено евакуацію хворих до інших лікувальних установ.