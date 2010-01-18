ЦВК опрацювала 98,61% протоколів: Тимошенко поліпшила результат

Не підтримали жодного - 2,2%

За останніми даними, які надходять до Центральної виборчої комісії, опрацьовано 98,61% протоколів дільничних виборчих комісій, за результатами яких Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,30% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 25,05%. Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднені на моніторах ЦВК. Наступними за цими двома кандидатами йдуть: Сергій ТІГІПКО – 13,02%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,97%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,49%, Петро СИМОНЕНКО – 3,55%, Володимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,44%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,2%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%. Не підтримали жодного з кандидатів 2,2% виборців.

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