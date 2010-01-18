Саакашвілі звинуватили у втручанні у внутрішні справи України

Влада Грузії, яка відправили до України більше 2 тис. чоловік для спостереження за президентськими виборами, здійснила грубе втручання у внутрішні справи країни, вдаривши тим самим по іміджу Грузії.

Про це говориться в заяві головної ради партії "Демократичний рух - єдина Грузія", передає РІА «Новости».

"Влада Грузії, за своїм звичаєм, своїми діями, грубим втручанням у внутрішньополітичну обстановку суверенної держави, України, ще раз створила незручність нашій країні та її іміджу в очах цивілізованого миру", - говориться в заяві партії колишнього голови парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ.

У партії вважають, що "відправлення владою Грузії тисяч "спостерігачів" на президентські вибори України і їх дії викликали напруження у виборчому процесі".

На думку партії Н.БУРДЖАНАДЗЕ, подібні дії влади, яка нічого не зробила для формування Грузії як демократичної держави, говорять про те, що для неї є "демократичними виборами".

"Ми впевнені в тому, що волелюбний український народ у братській Україні без втручання СААКАШВІЛІ зможе забезпечити перемогу демократії!", - говориться в заяві.

Довідка УНІАН. 11 січня ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

Після цього Вищий адміністративний суд України ухвалив рішення, яким рекомендував Центральній виборчій комісії розглянути питання про реєстрацію грузинських спостерігачів на виборах Президента України.

17 січня ЦВК не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.