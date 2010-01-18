Симпатики Тігіпка й Симоненка не "маратимуться" підтримкою Януковича?

Заступник голови фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ вважає, що у другому турі президентських виборів Віктор ЯНУКОВИЧ обов’язково програє Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав, коментуючи відповідні заяви «регіонала» Бориса КОЛЕСНІКОВА на сьогоднішньому брифінгу.

«Пан КОЛЕСНІКОВ уже скільки наговорив і про ТІГІПКА, і про СИМОНЕНКА, й інших кандидатів, що їх виборці навряд чи захочуть бруднити руки, підтримуючи Партію регіонів і Віктора ЯНУКОВИЧА», - сказав С.СОБОЛЄВ, додавши, що у другому турі Ю.ТИМОШЕНКО суттєво збільшить свої результати.

«В запасі ТИМОШЕНКО у другому турі є 25% голосів, які вона отримає від демократичних кандидатів. Фактично вона отримала їх ще у першому турі у розпорошеному вигляді», - вважає «бютівець».

Натомість В.ЯНУКОВИЧ, на думку С.СОБОЛЄВА, у другому турі може покращити свої результати на 3-4%.

«Це ті нещасні відсотки, разом узяті від його технічних кандидатів - БОГОСЛОВСЬКОЇ та Васі ПРОТИВСІХА», - зазначив він.

С.СОБОЛЄВ вважає, що у Партії регіонів також сумніваються у перемозі свого лідера. Для прикладу він згадав про «мітинги з танцями під ЦВК і півдесятка замовних екзит-полів».

«Партія регіонів завчасно домовилися із кількома каналами про запуск екзит-полів під них, це одна із їхніх стратегій», - сказав С.СОБОЛЄВ.