До ЦВК надходять повідомлення про втручання політичних сил

До Центральної виборчої комісії надходять повідомлення про втручання в роботу окружних виборчих комісій представників деяких політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«До ЦВК надходять повідомлення про спроби представників окремих політичних сил втручатися в роботу окружних виборчих комісій щодо прийняття протоколів дільничних виборчих комісій», - сказав він.

За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, такі втручання гальмують введення інформації до системи «Вибори» щодо результатів голосування.