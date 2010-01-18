Результати опрацювання 99,7% протоколів

У Тимошенко - знову 25

За останніми даними, що надходять до Центральної виборчої комісії, опрацьовано 99,7% протоколів дільничних виборчих комісій, за наслідками яких Віктор ЯНУКОВИЧ одержав 35,38% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО, – 25,01%. Далі йдуть: Сергій ТІГИПКО – 13,05%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,95%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петро СИМОНЕНКО – 3,55%, Володимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,2%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%. Не підтримали жодного з кандидатів 2,2% виборців.

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