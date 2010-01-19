На Вінниччині підтримали Тимошенко і Януковича

Лідером президентських виборів у Вінницькій області, за інформацією ЦВК, є Юлія ТИМОШЕНКО, за яку проголосували 47% виборців (407 тисяч осіб) за підсумками опрацювання 97% бюлетенів з 8 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Віктор ЯНУКОВИЧ, якого підтримали 15% виборців; на третьому – Сергій ТІГІПКО (11,16%), на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК (9,42%).

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,14), Віктор ЮЩЕНКО (2,85) і Володимир ЛИТВИН (2,61).

Ю.ТИМОШЕНКО – перша в усіх округах. В.ЯНУКОВИЧ – другий в усіх округах, крім двох в обласному центрі, С.ТІГІПКО – другий в м. Вінниця, третій в чотирьох округах і четвертий – в двох. А.ЯЦЕНЮК – дві треті позиції і решта четвертих. П’яті-сьомі позиції розділені між В.ЮЩЕНКОМ, П.СИМОНЕНКОМ І В.ЛИТВИНИМ.