Регіонали вже приміряються вибивати з-під Тимошенко крісло

У парламенті знайдуться голоси для відставки уряду Юлії Тимошенко.

Про це заявив депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич в ефірі телеканалу ICTV.

"Я вважаю, що НУ-НС і БЮТ зробили велику тактичну помилку, яка може нам зараз дуже сильно допомогти. Немає з цього приводу визначення Конституційного Суду і є відкритим питання, щодо відносин в середині парламенту", - сказав він.

"Є група депутатів, яка виключена з лав своїх фракцій, але вони можуть створити свою фракцію, вони можуть об`єднатися. Ми не знаємо, КС з цього приводу поки нічого не сказав", - зазначив регіонал.

"Голоси для відставки уряду в парламенті знайдуться і ці ж депутати теоретично можуть свторювати коаліцію. Тут ми (Партія регіонів) відкриті", - наголосив Шуфрич.

Він переконаний, що "буде відповідальність депутатів щодо необхідності шукати компроміс з президентом Януковичем і з найбільшою фракцією в парламенті, тому що якщо цього не відбудеться, на жаль, ми змушені будемо йти на дострокові парламентські вибори".

Водночас регіонал зазначив, що дострокові вибори Верховної Ради - це "крайність".

Щодо можливості обєднання БЮТ і Партії регіонів Шуфрич сказав: "Так, як проходила кампанія з боку Юлії Тимошенко та її штабу, я зараз складно уявляю можливість для об`єднання".

Українська правда