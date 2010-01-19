Верховна Рада розпочала роботу хвилиною мовчання

Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять загиблих внаслідок вибуху в лікарні Луганська.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН доручив профільному комітету парламенту підготувати необхідні проекти парламентських рішень щодо вирішення ситуації, яка склалася внаслідок вибуху в лікарні.

Спікер зазначив, що необхідно зробити все «по лінії парламенту» для вирішення проблем постраждалих людей.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня о 08.52 у Луганську в п`ятиповерховій будівлі міської лікарні №7 на четвертому поверсі, за попередніми даними, стався вибух кисневого балону. На момент вибуху в будівлі медзакладу перебували 366 осіб (261 хворий і 105 осіб медперсоналу).

За даними МНС, станом на 07:00 19 січня з-під завалів звільнено і врятовано 4 осіб, а також вилучені тіла 8 загиблих, доля 8 осіб залишається невідомою.

Роботи з пошуку і найшвидшого вилучення людей з-під завалів тривають безперервно у цілодобовому режимі.