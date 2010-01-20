Ющенко передумав: він залишається

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не має морального права залишити політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму зверненні з приводу результатів голосування у першому турі президентських виборів.

«Я виконав свої демократичні зобов’язання на посаді Президента України. Але зобов’язання національні і державні не дають мені морального права полишити політичне життя країни», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що як глава держави залишається гарантом дотримання Конституції та докладе всіх зусиль, щоб другий тур виборів відбувся вільно, законно і демократично.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяв піти з політики після завершення терміну його перебування на посаді Президента.

Про це він сказав під час ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

"Я її ненавиджу", – сказав В.ЮЩЕНКО, маючи на увазі політику.

Разом з тим він висловив упевненість, що це станеться лише через п’ять років, після завершення його другої каденції на посаді Глави держави.