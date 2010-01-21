Експерт назвав головну проблему у другому турі для Тимошенко

Перед другим туром президентських виборів підтримка кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО може становити на Сході України додаткових 10% за умови вибудовування ефективної системи захисту результатів голосування. Як повідомили УНІАН в Агентстві моделювання ситуацій, з таким прогнозом виступив директор агентства Віталій БАЛА.

«Головна проблема для ТИМОШЕНКО – питання явки і збереження досягнутого результату. Проте головним висновком можна вважати той факт, що додатковий позитивний багаж тільки на Сході України для прем`єр-міністра становитиме від 7 до 10%», - зазначив експерт. При цьому, він вважає, що частина виборців кандидатів у президенти Сергія ТІГІПКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Володимира ЛИТВИНА неминуче проголосують за Ю.ТИМОШЕНКО. «Це той електорат, який вже не пов`язує свого майбутнього з командою ЯНУКОВИЧА, що уособлювала останні 5 років владу в регіоні. Також дані першого туру повністю дезавуюють команду ЯНУКОВИЧА, що обвинувачувала ТИМОШЕНКО у використанні адмінресурсу», - говорить В.БАЛА. За його словами, поки що були виключно такі дії представників місцевої влади на Донбасі.

На думку В.БАЛИ, кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ починає втрачати в голосах на Донбасі виключно завдяки корупції місцевої влади і провалам в управлінні ставлеників Партії регіонів.

«Очевидно, що місцева влада, яку 5 років у регіоні представляє команда ЯНУКОВИЧА, достатньо жорстко дискредитує свого нинішнього кандидата. Динаміка регіональної підтримки для ЯНУКОВИЧА вкрай негативна», - вважає В.БАЛА. Порівняно з 2004 р., він втратив тут більш як 900 тисяч голосів, зазначив експерт. З такими показниками складно розраховувати на безумовну підтримку в регіоні, а це значить, що Донбас таки починає змінювати свої пріоритети, упевнений експерт.