Тимошенко зустріне День Злуки у Львові

22 січня, у Львові перебуватиме прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівського обласного виборчого штабу кандидата у Президенти України Ю.ТИМОШЕНКО, у програмі перебування – о 15.00, покладання квітів до Меморіалу воїнам на Личаківському цвинтарі, о 17.00, участь у святковій академії з нагоди Дня Злуки у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.

О 18.00, біля пам‘ятника Тарасові Шевченку у центрі Львова розпочнеться святкове віче за участю Ю.ТИМОШЕНКО, після завершення якого - концерт «З Україною в серці» за участю відомих українських виконавців – Ніни МАТВІЄНКО, Олександра ПОНОМАРЬОВА та гурту «Мандри», - інформує прес-служба.

За даними організаторів, планується, що участь у святковому віче візьме близько 10 тисяч осіб.