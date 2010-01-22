У ПР кажуть, що дешевого газу не буде

08:19, 22 січня 2010
Політика
2358 0

"Занадто багато проблем"

Наразі рано говорити про зниження цін на газ.

Про це заявила депутат від Партії регіонів Ірина Акімова в ефірі 5 каналу, відповідаючи на питання, чи знизяться ціни на газ у разі перемоги лідера регіоналів Віктора Януковича на виборах президента.

"Про спуск цін зараз говорити рано, якщо взагалі можливо", - зазначила вона.

"Ціни знизити, тим більше протягом одного місяця після приходу до влади, неможливо. Занадто багато проблем було накопичено урядом Юлії Тимошенко в цій сфері протягом 2009 року", - сказала Акімова.

"Опустити ціни на газ можна тільки у випадку, якщо будуть переглянуті газові домовленості з Росією", - підкреслила вона.

Українська правда

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter