У ПР кажуть, що дешевого газу не буде

Наразі рано говорити про зниження цін на газ.

Про це заявила депутат від Партії регіонів Ірина Акімова в ефірі 5 каналу, відповідаючи на питання, чи знизяться ціни на газ у разі перемоги лідера регіоналів Віктора Януковича на виборах президента.

"Про спуск цін зараз говорити рано, якщо взагалі можливо", - зазначила вона.

"Ціни знизити, тим більше протягом одного місяця після приходу до влади, неможливо. Занадто багато проблем було накопичено урядом Юлії Тимошенко в цій сфері протягом 2009 року", - сказала Акімова.

"Опустити ціни на газ можна тільки у випадку, якщо будуть переглянуті газові домовленості з Росією", - підкреслила вона.

Українська правда