Ющенко виступить із промовою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, о 9.00 він покладе квіти до пам`ятників Тарасові Шевченку та Михайлові Грушевському.

О 12.00 В.ЮЩЕНКО виступить з промовою з нагоди Дня Соборності України у Національній опері України та вручить державні нагороди, а також перегляне концертну програму. У прямому ефірі захід транслюватимуть НТКУ, НРКУ та Всесвітня служба «УТР».

*** 22 січня 1919 року в першу річницю проголошення Незалежності УНР Директорія видала Універсал, яким проголошувалося утворення єдиної незалежної Української Народної Республіки. Саме цей документ, відомий як Акт Злуки, в урочистій обстановці було виголошено на Софійській площі.

День Соборності встановлено в Україні згідно з Указом Президента України № 42 від 21 січня 1999 року, після 2005 року проголошення Акта Злуки почало відзначатися на державному рівні. Зокрема, 13 січня 2006 року Президент України В.Ющенко видав Розпорядження «Про відзначення у 2006 році Дня Соборності України». 4 березня 2008 року Глава держави вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо встановлення Дня Соборності державним святом (неробочим днем). Однак цей законопроект було знято з розгляду парламенту. 13 грудня 2008 року Глава держави підписав Указ № 1158 «Про відзначення 90-ї річниці проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки». 1 грудня 2009 року Президент України підписав Указ № 986 «Про відзначення у 2010 році Дня Соборності України»