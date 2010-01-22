Сьогодні - День Соборності

Президент Віктор ЮЩЕНКО привітав співвітчизників із Днем Соборності України.

У привітанні, обнародуваному на офіційному сайті глави держави, він нагадав, що “22 січня 1919 року Акт Злуки об`єднав Українську та Західноукраїнську Народні Республіки і на рідних землях знову постала єдина Українська держава. Значення цієї події виходить далеко за межі політичного і навіть історичного виміру. У ній сконцентровано могутній національний, моральний і духовний зміст. Попри століття неволі й розділеності між ворогуючими імперіями українці проявили колосальну життєву силу й довели світові, що ніхто й ніщо не може упокорити єдиний народ, який прагне свободи й доброго життя у власній державі”.

На переконання Президента, “Акт Злуки – велике послання для нас, нинішніх українців, і для наших нащадків. Тільки коли ми єдині в своїх помислах, цілях і зусиллях, ми можемо мати успіх. Тільки коли нас об`єднує спільний національний дух, Україна має майбутнє”.

“Сьогодні ми розбудовуємо незалежну Українську державу, утверджуємо демократію, відроджуємося як сучасна політична нація, що бачить своє місце в об`єднаній європейській спільноті. Бережімо як найвищу цінність нашу українську соборність, і ми досягнемо мети”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він побажав громадянам доброго здоров`я, щастя, миру і злагоди в ім`я процвітання України.