Лавров каже, що Зурабов активно готується

Міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ не конкретизує, вручатиме Посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ вірчі грамоти чинному Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ чи новообраному Президенту України.

Зокрема, відповідаючи на запитання УНІАН, кому будуть вручені вірчі грамоти - В.ЮЩЕНКУ чи новому Президенту України, С.ЛАВРОВ сказав: ««Щодо вірчих грамот, то Росія завжди пунктуально дотримувалася протокольних традицій, які в дипломатії існують, і запевняю, що так буде і цього разу».

При цьому С.ЛАВРОВ відмовився сказати точну дату приїзду посла до Києва.

«Я вже неодноразово говорив, що Михайло Юрійович (ЗУРАБОВ) активно готується до поїздки до Києва», - сказав він.

Глава МЗС також відзначив, що всі вказівки М.ЗУРАБОВУ щодо роботи у Києві дав Президент Росії. С.ЛАВРОВ повідомив, що вчора на зустрічі з М.ЗУРАБОВИМ обговорювалися практичні аспекти його майбутньої роботи і пройшов обмін думками, як будуватиметься робота посольства на новому етапі.

«Це поточні завдання, хоча вони мають важливе значення для розвитку наших відносин, які наберуть новий динамізм після президентської кампанії в Україні», - сказав С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, М.ЗУРАБОВА призначили послом у Києві в серпні 2009 року, проте його виїзд до місця роботи було відкладено. У Росії це рішення пояснили тим, що Кремль не бажає підтримувати жодних контактів з нинішнім Президентом України В.ЮЩЕНКОМ.

Про те, що новий посол все ж відправиться до Києва, стало відомо 19 січня - через два дні після поразки В.ЮЩЕНКА у першому турі президентських виборів.

21 січня російські ЗМІ повідомили, що М.ЗУРАБОВ прибуде до Києва наступного тижня.

Сьогодні, 22 січня, газета «КоммерсантЪ-Украина» повідомила, що у Міністерстві закордонних справ Росії розробили процедуру, що дозволяє послу РФ М.ЗУРАБОВУ уникнути зустрічі з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ. За інформацією видання, у вірчій грамоті М.ЗУРАБОВА не буде вказано прізвище чинного Президента України. У Секретаріаті Президента газеті дали зрозуміти, що Київ відмовиться акредитувати М.ЗУРАБОВА на підставі такої вірчої грамоти.

Попереднього керівника російської дипломатичної місії в Україні - Віктора ЧЕРНОМИРДІНА - було звільнено з цієї посади у червні 2009 року.