Верховна Рада закрилася до лютого

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закрив п’яту сесію парламенту шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, під час закриття сесії він заявив, що розпочався процес «розхитування» Верховної Ради України.

За словами спікера, це робиться «з огляду на те, що багато людей будуть демобілізовані, і їм треба буде знайти працевлаштування». «А де його знайти, як не у Верховній Раді України?», - додав В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що саме від народних депутатів залежить, чи відновить парламент «свою роботу, довіру людей, бо інакше ситуація буде надзвичайно складною в країні».

В.ЛИТВИН визнав, що рівень довіри громадян до парламенту «є надзвичайно низьким».

Він підкреслив, що «вкрай важливо зберегти робоче налаштування».

Спікер нагадав, що наступна сесія парламенту розпочнеться 2 лютого.