Ющенко: я вдруге йду, щоб знову повернутися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє повернутись у велику політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України.

«Я вдруге йду, щоб знову повернутися», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зазначив, що життя засвідчує, що політик, який «дбає не про власні рейтинги і посади, а про інтереси держави і нації, він і його ідеї повертаються». «Хочу підкреслити, завжди повертаються», - додав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що сьогодні українці мають вільний вибір, але не мають демократичного кандидата. Він вкотре зауважив, що ані Юлія ТИМОШЕНКО, ані Віктор ЯНУКОВИЧ не сповідують демократичних та національних принципів.

«Я не опускаю руки, у мене немає підстав», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він висловив переконання, що «такі епізоди потрібні нації для осмислення того, що відбулось».

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО у першому турі виборів Президента зайняв п’яте місце.