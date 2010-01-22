У Литвина не виключають переформатування коаліції

Народний депутат від Блоку Литвина Катерина ВАЩУК не виключає, що після проведення президентських виборів може відбутися переформатування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Депутат висловила думку, що жодного розпуску ВР не буде, і нинішній склад парламенту працюватиме до 2012 року.

«Чому я так думаю? Якщо проаналізувати ситуацію, яка є в державі сьогодні, то тільки дуже велике безмежне бажання будь-якою ціною розпустити Верховну Раду може рухати майбутнім лідером нації. А я думаю, що кожен лідер буде старатися якомога швидше прийняти рішення, які врегулюють ситуацію», - сказала К.ВАЩУК. Тому, на думку народного депутата, коаліція «має можливість переформатуватись».

Відповідаючи на запитання, чи означає те, що фракція Блоку Литвина готова увійти до нового складу коаліції, К.ВАЩУК зауважила, що це рішення буде приймати виключно фракція, і вона зараз не може розписуватися за весь її склад. «Але я думаю, що ситуація буде диктувати, і для того, щоб парламент працював, можливі різні варіанти», - сказала вона.

К.ВАЩУК висловила думку, що новим лідерам країни навряд чи буде вигідно розпустити ВР з тим, щоб до нового складу парламенту прийшли нові політичні сили, і з ними буде ще важче домовлятись.