ВР нагадує Ющенку про обіцянку назвати імена вбивць Гонгадзе

Сьогодні Верховна Рада України 249 голосами підтримала запит народного депутата України Юрія СТЕЦЯ до Президента України “про п`ятирічне очікування українським суспільством результатів розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

«Однією з перших обіцянок Віктора ЮЩЕНКА на посту Президента України було: «Я назву найближчим часом вбивць Георгія Гонгадзе». Пройшло 5 років. Вікторе Андрійовичу, назвіть, тому що вам недовго залишилось бути Президентом. Нарешті назвіть», - сказав Ю.СТЕЦЬ.

«Сподіваюся, що після виборів справа Гонгадзе разом з іншими нерозкритими справами зрушить з місця», - сказав представник фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано. Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня 2009 року в Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою були знайдені «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Водночас у Генпрокуратурі відзначили, що останки черепа пошкоджені. Також у Генпрокуратурі з посиланням на попередній висновок експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, за яким можна ідентифікувати череп».

Експертне судово-медичне дослідження знайденого черепа заплановане на 26 січня 2010 р.