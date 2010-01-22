Путін: в Росії не можна допустити «українізації» політичного життя

Прем`єр-міністр Росії, лідер партії влади «Єдина Росія» Володимир ПУТІН заявляє, що політична система в РФ має змінюватися, проте не можна допустити ні «українізації» політичного життя, ні тоталітаризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Держради в Кремлі.

«Ми постійно повинні думати над вдосконаленням політичної системи Росії, своєчасно вносити необхідні корективи, але діяти, звичайно, потрібно в цій сфері дуже акуратно - у жодному разі не допустити українізації політичного життя Росії», - сказав В.ПУТІН.

Водночас він вважає, що Росії не можна скочуватися і в бік тоталітаризму і деспотизму.

«А таке на пострадянському просторі теж, на жаль, є», - сказав В.ПУТІН.

На його думку, зміни в політичній системі Росії мають бути своєчасними.

«Світ змінюється, і не змінюватися разом з ним неправильно. Правильно - змінюватися. І робити це, звичайно, потрібно тільки своєчасно», - сказав прем`єр РФ.

«Ми завжди в Росії виходили з того, що нам потрібна стійка політична система, чутлива до змін, що відбуваються у світі й у нашій власній країні. Але така політична система, яка, безумовно, гарантувала б нам суверенітет», - наголосив В.ПУТІН.