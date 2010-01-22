У Януковича відреагували на Героя Бандеру

Присвоєння провідникові Організації українських націоналістів Степану Бандері звання Героя України в день Соборності України не сприятиме об`єднанню України.

Про це говориться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

«Це крок до ще більшого розколу країни», - вважають в ПР.

Партія регіонів вимагає змінити нагородну політику Президента України.

«Глава держави в цьому питанні теж має бути Президентом всієї України, а не якоїсь однієї її частини. Ми повинні робити все, щоб зближувати регіони, зближувати людей, а не кидати в народ нові камені розбрату», - заявляють в Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про присвоєння звання Героя України провідникові ОУН С.Бандері.

Про підписання відповідного указу він сказав, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності в Національній опері України.

Нагороду з рук Президента отримав онук С.Бандери.