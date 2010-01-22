Ющенко подякував українцям за п’ять пройдених років
"Дух патріотизму ожив"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував українцям за п’ять років, які вони пройшли разом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України.
«Я гордий тим, що за п’ять років мого президентства дух соборності, патріотизму, сучасний дух українства, як живе зерно ожив в душах десятків мільйонів українців. Я хочу подякувати всім співвітчизникам за той шлях, який ми пройшли разом за ці роки. Це моя велика сердечність і вдячність», - сказав В.ЮЩЕНКО
Він подякував всім, хто у 2004 році виходив на помаранчеві майдани і разом з Президентом відкрив шлях демократії, свободі і національному відродженню України. «Я дякую усьому нашому великому українському народові, я вдячний всім, хто підтримував мене завжди, і я рівною мірою шаную тих, хто був не згоден зі мною», - наголосив Президент. На його думку, це свідчить про те, що вони також перейнялися духом свободи, духом вибору.