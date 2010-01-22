Ющенко подякував українцям за п’ять пройдених років

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував українцям за п’ять років, які вони пройшли разом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України.

«Я гордий тим, що за п’ять років мого президентства дух соборності, патріотизму, сучасний дух українства, як живе зерно ожив в душах десятків мільйонів українців. Я хочу подякувати всім співвітчизникам за той шлях, який ми пройшли разом за ці роки. Це моя велика сердечність і вдячність», - сказав В.ЮЩЕНКО

Він подякував всім, хто у 2004 році виходив на помаранчеві майдани і разом з Президентом відкрив шлях демократії, свободі і національному відродженню України. «Я дякую усьому нашому великому українському народові, я вдячний всім, хто підтримував мене завжди, і я рівною мірою шаную тих, хто був не згоден зі мною», - наголосив Президент. На його думку, це свідчить про те, що вони також перейнялися духом свободи, духом вибору.